Beşiktaş'ta son 15 yılın en kötü istatistiği!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. 11 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucu 36 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, hem hücum hem de savunma anlamında sıkıntılar yaşıyor.
Sezon başından bu yana gerek teknik ekip gerekse kadro anlamında istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, son yılların en kötü dönemlerinden birinin içinde bulunuyor.
Son 15 yılın en kötüsü
Defans hattını oturtamayan ve 23 maçta 16 farklı savunma rotasyonu deneyerek, ağlarında 31 gol gören İstanbul ekibi, kolay gol yemesine karşın gol atmakta da zorlanıyor. Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en kısır dönemini yaşıyor.
Siyah-beyazlıların 2009-2010'dan sonra ligin ilk 23 haftasında attığı gol sayıları şöyle:
2010-2011
36 GOL
2011-2012
35 GOL
2012-2013
48 GOL
2013-2014
39 GOL
2014-2015
37 GOL
2015-2016
51 GOL
2016-2017
45 GOL
2017-2018
44 GOL
2018-2019
45 GOL
2019-2020
36 GOL
2020-2021
49 GOL
2021-2022
35 GOL
2022-2023
38 GOL
Golcüler etkili olamadı
Gol açısından kısır bir dönemden geçen Beşiktaş, golcülerinden istediği performansı alamadı. Siyah-beyazlı ekibin ligdeki en golcü futbolcuları 5'er kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile Omar Colley. Bu isimleri 4'er golle Cenk Tosun, Rashica, Oxlade-Chamberlain ve Aboubabar takip etti. Kartal'da Muleka ile Gedson Fernandes'in 2'şer, Salih Uçan ve Ghezzal'ın da 1'er golü bulunuyor.
Beşiktaş'ın hanesine yazılan 1 gol ise Konyaspor mücadelesinde Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine sarsmasından geldi.
Sezon başından bu yana gerek teknik ekip gerekse kadro anlamında istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, son yılların en kötü dönemlerinden birinin içinde bulunuyor.
Son 15 yılın en kötüsü
Defans hattını oturtamayan ve 23 maçta 16 farklı savunma rotasyonu deneyerek, ağlarında 31 gol gören İstanbul ekibi, kolay gol yemesine karşın gol atmakta da zorlanıyor. Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en kısır dönemini yaşıyor.
Siyah-beyazlıların 2009-2010'dan sonra ligin ilk 23 haftasında attığı gol sayıları şöyle:
2010-2011
36 GOL
2011-2012
35 GOL
2012-2013
48 GOL
2013-2014
39 GOL
2014-2015
37 GOL
2015-2016
51 GOL
2016-2017
45 GOL
2017-2018
44 GOL
2018-2019
45 GOL
2019-2020
36 GOL
2020-2021
49 GOL
2021-2022
35 GOL
2022-2023
38 GOL
Golcüler etkili olamadı
Gol açısından kısır bir dönemden geçen Beşiktaş, golcülerinden istediği performansı alamadı. Siyah-beyazlı ekibin ligdeki en golcü futbolcuları 5'er kez rakip fileleri sarsan genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile Omar Colley. Bu isimleri 4'er golle Cenk Tosun, Rashica, Oxlade-Chamberlain ve Aboubabar takip etti. Kartal'da Muleka ile Gedson Fernandes'in 2'şer, Salih Uçan ve Ghezzal'ın da 1'er golü bulunuyor.
Beşiktaş'ın hanesine yazılan 1 gol ise Konyaspor mücadelesinde Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine sarsmasından geldi.