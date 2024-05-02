Beşiktaş'ta son 12 yılın en kötü istatistiği

Pozisyonları sonuçlandırma sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, %7.2'lik oranıyla son 12 yılın en kötü karnesini ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, bu değerde bir yılda %65 geriledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta son 12 yılın en kötü istatistiği
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02 Mayıs 2024 09:45
Avrupa'ya erken havlu atan ve zirvenin çok gerisindeki Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe yenilgisiyle ligde 3.'lük yarışını da zora sokan siyah-beyazlıların pozisyonları gole çevirme değeri iç açıcı değil.

Geride kalan 34 haftada rakip kalelere yolladığı 623 şutun 454'ünde çerçeveyi bulan Kartal, %7.2'lik başarı sağlayabildi. Takım bu karnesiyle ligde son 12 yılın en kötü performansını ortaya koydu.

ÖNEMLİ GOL AYAKLARINA RAĞMEN...

Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy gibi önemli gol ayaklarına sahip olmasına karşın değerlendirme açısından sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın karnesi, bir sezonda %11,1'den 7,2'ye (%65 gerileme) çakıldı.

Tarihinin en kötü dönemini geçiren siyahbeyazlı ekip, bu değeriyle ligde 14. sırada kaldı. Beşiktaş'ın arkasında ligden düşen İstanbulspor (%5.7), kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor (%6.4), Samsunspor (%6.4) ve Kayseri (%6.9) gibi takımlar bulunuyor.   

 
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