Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte takımın havası tamamen değişti. Norveçli teknik adam, enerjisi ve futbolcularla kurduğu güçlü iletişim sayesinde kısa sürede takıma pozitif bir etki yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi!
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17 Şubat 2025 07:49

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'a kısa vadede en büyük getirisi sinerji ve takım ruhu oldu. 

Geldiği günden bu yana pozitif tavırları ve iletişim becerisi ile futbolcuları kazandı. Herkesin performansı arttı... Camia yeniden havaya girdi. Şampiyonluk yarışında erken kepenk indiren Siyah-Beyazlı futbolcuların öz güvenleri geri geldi.

Bunun sonucunda da taraftarı siyah beyazlıları yalnız bırakmadı. Beşiktaş taraftarının istediği şey sahada canını dişine takan ve limitleri zorlayan bir takım. Bunun yavaş yavaş emareleri görünüyor.

TÜPRAŞ STADYUMUNDA İLK MAÇ İLK GALİBİYET

Takvim gazetesinin haberine göre, Solskjaer de Siyah- Beyazlı tribünlerin ne istediğinin farkında. Öte yandan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor maçıyla birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk lig maçına çıktı. Norveçli hoca, takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasıyla birlikte Dolmabahçe'deki ilk lig maçını kazanmış oldu.

İLK NORVEÇLİ TEKNİK DİREKTÖR

Deneyimli hoca yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Ayrıca Solskjaer, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u mağlup eden ilk Norveçli teknik direktör oldu.



 
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