Beşiktaş'ta seçim yarışı kızışıyor!

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Yücel, adaylığını açıklaması sonrasında bir kez daha diğer isimlere de çağrısını yineledi.
HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ
29 Aralık'taki seçimle ilgili konuşan Yücel, "Hiçbir yere kaçmıyorum. Vücudumu taşın altına koydum. Ben Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım. Basın toplantısında 'hodri meydan' demiştim. Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkes çok kutsaldır benim için. Benim için en büyük şereflerinden biri Beşiktaş başkanlığı makamıdır. Bugün geldiğimiz noktada kaçmak en kolay işti. Yönetim Kuruluyla beraber oturduk, konuştuk. Bütün arkadaşlarımın desteğini aldım. Gidebilirdik o zaman Beşiktaş'ı büyük kaosun içine sokardık. İnsanların atıp tutmaları değil, gelip burada sorumluluk almalarını ümit ediyorum. Adayların hepsi çok önemli. Hodri meydandan kastım pist size açık hep beraber yarışalım. Yönetim Kurulu listesinde büyük bir revizyon olacak" ifadelerini kullandı.
ADALI'DAN PAYLAŞIM
Derbiyi Tüpraş Stadı'nda takip eden Serdal Adalı, 1-0'lık galibiyet sonrasında sosyal medyadan açıklama yaptı. Adalı, "Büyük taraftarımızın önünde oynadığımız derbi mücadelesinde galip gelerek camiamıza büyük sevinç yaşatan futbolcu kardeşlerimiz ve Serdar Topraktepe hocamızı kutluyor, bu galibiyetin Beşiktaşımızın yaşayacağı güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum" dedi. Adalı'nın adaylığını açıklaması ve seçim çalışmalarına başlaması bekleniyor.
EMRE KOCADAĞ'IN YANITI
Aday olması beklenen bir diğer isim de Emre Kocadağ... Derbiyi Tüpraş Stadı'nda izleyen Kocadağ, "Başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Şu an değil. Bakacağız" yanıtını verdi.
HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ
29 Aralık'taki seçimle ilgili konuşan Yücel, "Hiçbir yere kaçmıyorum. Vücudumu taşın altına koydum. Ben Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım. Basın toplantısında 'hodri meydan' demiştim. Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkes çok kutsaldır benim için. Benim için en büyük şereflerinden biri Beşiktaş başkanlığı makamıdır. Bugün geldiğimiz noktada kaçmak en kolay işti. Yönetim Kuruluyla beraber oturduk, konuştuk. Bütün arkadaşlarımın desteğini aldım. Gidebilirdik o zaman Beşiktaş'ı büyük kaosun içine sokardık. İnsanların atıp tutmaları değil, gelip burada sorumluluk almalarını ümit ediyorum. Adayların hepsi çok önemli. Hodri meydandan kastım pist size açık hep beraber yarışalım. Yönetim Kurulu listesinde büyük bir revizyon olacak" ifadelerini kullandı.
ADALI'DAN PAYLAŞIM
Derbiyi Tüpraş Stadı'nda takip eden Serdal Adalı, 1-0'lık galibiyet sonrasında sosyal medyadan açıklama yaptı. Adalı, "Büyük taraftarımızın önünde oynadığımız derbi mücadelesinde galip gelerek camiamıza büyük sevinç yaşatan futbolcu kardeşlerimiz ve Serdar Topraktepe hocamızı kutluyor, bu galibiyetin Beşiktaşımızın yaşayacağı güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum" dedi. Adalı'nın adaylığını açıklaması ve seçim çalışmalarına başlaması bekleniyor.
EMRE KOCADAĞ'IN YANITI
Aday olması beklenen bir diğer isim de Emre Kocadağ... Derbiyi Tüpraş Stadı'nda izleyen Kocadağ, "Başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Şu an değil. Bakacağız" yanıtını verdi.