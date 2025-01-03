Beşiktaş'ta sakatlık: Tayyip Talha

Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, 41. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta bu dakikada Tayyip Talha yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
Tayyip Talha oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, 41. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta bu dakikada Tayyip Talha yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
Tayyip Talha oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.