Beşiktaş'ta Rashica giderse Cerny gelir!

Beşiktaş, sağ kanat transferinde Vaclav Cerny için sıcak günler yaşıyor.
Siyah-beyazlılar ile görüşen Çek oyuncu, Beşiktaş'a pozitif geri dönüş verdi ve Beşiktaş'ın hamlesini bekliyor.
RASHICA'NIN BONSERVİSİ KULLANILACAK
Bonservisi Wolfsburg'ta bulunan 27 yaşındaki ismi takıma kazandırmak için Beşiktaş, Rashica'nın satışı üzerine yoğunlaştı.. Kosovalı futbolcu, beklentilerin uzağında kalırken taraftarla da arasındaki bağlar iyice koptu.
Cerny için talep edilen 8 milyon Euro'luk bedelin bir bölümü Rashica'nın satışından karşılanacak. Rashica ile ilgili teklif geldiği anda Cerny konusunda ciddi adımlar atılacak. Futbolcunun kurulan temaslarda 'Evet' dediği öğrenildi.
Cerny, en son geçtiğimiz sezonu İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ta kiralık olarak geçirmişti.
PERFORMANSI
Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers ile 52 maça çıktı. Bu karşılamalarda ise 18 gol ve 9 asistlik performans sağladı.
