Beşiktaş'ta Rashica giderse Cerny gelir!

Beşiktaş , sağ kanat transferinde Vaclav Cerny için sıcak günler yaşıyor.Siyah-beyazlılar ile görüşen Çek oyuncu, Beşiktaş'a pozitif geri dönüş verdi ve Beşiktaş'ın hamlesini bekliyor.

RASHICA'NIN BONSERVİSİ KULLANILACAK



Bonservisi Wolfsburg'ta

bulunan 27 yaşındaki ismi takıma

kazandırmak için Beşiktaş,

Rashica'nın satışı üzerine

yoğunlaştı..

Kosovalı futbolcu, beklentilerin uzağında kalırken taraftarla da arasındaki bağlar iyice koptu.





Cerny

için talep edilen 8

milyon Euro'luk

bedelin bir bölümü Rashica'nın

satışından karşılanacak.

Rashica ile ilgili teklif geldiği anda Cerny konusunda ciddi adımlar atılacak. Futbolcunun kurulan temaslarda

'Evet'

dediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers ile 52 maça çıktı. Bu karşılamalarda ise 18 gol ve 9 asistlik performans sağladı.

Cerny, en son geçtiğimiz sezonu İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ta kiralık olarak geçirmişti.