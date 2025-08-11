11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-023'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-023'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Beşiktaş'ta Rashica giderse Cerny gelir!

Rashica ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, bu satıştan elde edeceği gelirin bir bölümünü Vaclav Cerny'nin transferinde kullanacak

calendar 11 Ağustos 2025 08:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Rashica giderse Cerny gelir!
Beşiktaş, sağ kanat transferinde Vaclav Cerny için sıcak günler yaşıyor.

Siyah-beyazlılar ile görüşen Çek oyuncu, Beşiktaş'a pozitif geri dönüş verdi ve Beşiktaş'ın hamlesini bekliyor. 

RASHICA'NIN BONSERVİSİ KULLANILACAK

Bonservisi Wolfsburg'ta bulunan 27 yaşındaki ismi takıma kazandırmak için Beşiktaş, Rashica'nın satışı üzerine yoğunlaştı.. Kosovalı futbolcu, beklentilerin uzağında kalırken taraftarla da arasındaki bağlar iyice koptu. 

Cerny için talep edilen 8 milyon Euro'luk bedelin bir bölümü Rashica'nın satışından karşılanacak. Rashica ile ilgili teklif geldiği anda Cerny konusunda ciddi adımlar atılacak. Futbolcunun kurulan temaslarda 'Evet' dediği öğrenildi.

Cerny, en son geçtiğimiz sezonu İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ta kiralık olarak geçirmişti.

PERFORMANSI

Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers ile 52 maça çıktı. Bu karşılamalarda ise 18 gol ve 9 asistlik performans sağladı.
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
