Beşiktaş'ta Rafa Silva, Avrupa'da da golünü attı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, farklı galibiyette başrol oynadı.
Siyah-beyazlıların ligde oynadığı 2 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, Gedson Fernandes'e yaptığı şık servisten kısa bir süre sonra sahneye çıkarak golünü attı ve 5 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Attığı aşırtma golüyle siyah-beyazlı forma altında Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden Rafa Silva, bu golle birlikte 5. resmi maçında 4. golünü kaydetti.
Siyah-beyazlıların ligde oynadığı 2 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, Gedson Fernandes'e yaptığı şık servisten kısa bir süre sonra sahneye çıkarak golünü attı ve 5 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Attığı aşırtma golüyle siyah-beyazlı forma altında Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden Rafa Silva, bu golle birlikte 5. resmi maçında 4. golünü kaydetti.
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