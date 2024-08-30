Beşiktaş'ta Rafa Silva, Avrupa'da da golünü attı

Beşiktaş'ta daha önce 4 gole imza atan Rafa Silva, Avrupa'da da ilk golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rafa Silva, Avrupa'da da golünü attı
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30 Ağustos 2024 00:45
Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva, farklı galibiyette başrol oynadı.

Siyah-beyazlıların ligde oynadığı 2 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, Gedson Fernandes'e yaptığı şık servisten kısa bir süre sonra sahneye çıkarak golünü attı ve 5 dakikada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Attığı aşırtma golüyle siyah-beyazlı forma altında Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydeden Rafa Silva, bu golle birlikte 5. resmi maçında 4. golünü kaydetti.

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