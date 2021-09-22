Beşiktaş'ta Pjanic'ten önce ve sonra...

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, dün akşamki Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Pjanic'ten önce ve sonra...
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22 Eylül 2021 12:15
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Orta alandaki başarılı futbolunu Francisco Montero'nun attığı ilk golün asistini yaparak taçlandıran 31 yaşındaki yıldız, ilerleyen dakikalarda farkın açılmasında orta sahadaki etkisiyle belirleyici oldu.

Tecrübeli orta saha, oyunun 65. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakması sonrasında Siyah-Beyazlılar özellikle merkezde büyük düşüş yaşadı.

Orta alanda daha etkili olmaya başlayan konuk ekip, son anlara doğru tempoyu yükseltip 3-0'dan 3-3'ü buldu ve Kartal, evinde 2 puanlık önemli bir kayıp yaşadı.

Adana Demirspor maçında Miralem Pjanic'in 65. dakikada yerini Salih Uçan'a bırakması sonrasında Beşiktaş özellikle merkezde büyük düşüş yaşadı. 

 

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