Beşiktaş'ta Orkun ve Ndidi uyumu dikkat çekiyor

Beşiktaş 'ın oyun planında kilit rol üstlenen Orkun Kökçü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Yönetimin yüksek bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı milli yıldız, beklentileri fazlasıyla karşılamış durumda.

NDIDI İLE UYUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Kayserispor maçında Rafa Silva'ya yaptığı şık asistle hücum hattına katkı sağlayan Orkun, Kocaelispor karşısında ise sahanın her köşesinde aktif rol oynadı. Oyunun iki yönünde de başarılı bir performans sergileyen orta saha oyuncusu, basmadık yer bırakmadı.

Orta sahadaki partneri Wilfried Ndidi ile uyumu da dikkat çeken Kökçü, Beşiktaş'ın hem savunma hem de hücum dengesinde önemli bir denge unsuru oldu.

Maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftara da güçlü bir mesaj gönderdi:

"Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Bravo. Bizi desteklemeye gelen, gelmek isteyip gelemeyen ama kalbi bizle atan taraftarımıza sonsuz teşekkürler."

Bu sözleriyle tribünle bağını daha da pekiştiren yıldız oyuncu, saha dışındaki duruşuyla da örnek oluyor.

YENİ LİDER ORKUN

Beşiktaş camiası, Orkun Kökçü'nün yükselen form grafiğini heyecanla takip ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta sahadaki yeni lideri olarak görülen Kökçü'nün, ilerleyen haftalarda performansını daha da yukarı taşıması bekleniyor.