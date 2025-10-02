02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Beşiktaş'ta Orkun ve Ndidi uyumu dikkat çekiyor

Kocaelispor maçındaki hırslı oyunuyla taraftarın gönlünü kazanan Orkun Kökçü, saha içindeki liderliği ve Ndidi ile kurduğu uyumla Beşiktaş'ın en önemli parçalarından biri haline geldi.

calendar 02 Ekim 2025 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 09:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun ve Ndidi uyumu dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın oyun planında kilit rol üstlenen Orkun Kökçü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da en güvendiği isimlerden biri haline geldi.
 
Yönetimin yüksek bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı milli yıldız, beklentileri fazlasıyla karşılamış durumda.
 
NDIDI İLE UYUMU DİKKAT ÇEKİYOR
 
Kayserispor maçında Rafa Silva'ya yaptığı şık asistle hücum hattına katkı sağlayan Orkun, Kocaelispor karşısında ise sahanın her köşesinde aktif rol oynadı. Oyunun iki yönünde de başarılı bir performans sergileyen orta saha oyuncusu, basmadık yer bırakmadı.
 
Orta sahadaki partneri Wilfried Ndidi ile uyumu da dikkat çeken Kökçü, Beşiktaş'ın hem savunma hem de hücum dengesinde önemli bir denge unsuru oldu.
 
Maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftara da güçlü bir mesaj gönderdi:
 
"Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Bravo. Bizi desteklemeye gelen, gelmek isteyip gelemeyen ama kalbi bizle atan taraftarımıza sonsuz teşekkürler."
 
Bu sözleriyle tribünle bağını daha da pekiştiren yıldız oyuncu, saha dışındaki duruşuyla da örnek oluyor.
 
YENİ LİDER ORKUN
 
Beşiktaş camiası, Orkun Kökçü'nün yükselen form grafiğini heyecanla takip ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta sahadaki yeni lideri olarak görülen Kökçü'nün, ilerleyen haftalarda performansını daha da yukarı taşıması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
