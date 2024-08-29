Beşiktaş'ta Omar Colley çıkmazı!

Beşiktaş'ın Lugano maçı için yaptığı son antrenmana katılan Omar Colley'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Omar Colley çıkmazı!
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29 Ağustos 2024 09:35
Beşiktaş, Lugano maçının hazırlıklarını çarşamba günü yaptığı antrenmanla tamamladı.

PAOK kulübüyle transfer görüşmeleri yapan Omar Colley de antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli stoper, görev verilmesi halinde Lugano maçında forma giyebilecek. 

Yunanistan ekibi ise bu transfer için girişimlerini hızlandırdı. Colley, Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmeleri yaparken, transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

 
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