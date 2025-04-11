Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı yapılacak

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı yapılacak
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11 Nisan 2025 15:28
Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak divan kurulu saat 10.30'da başlayacak.

Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı divan kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulunacak. 

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