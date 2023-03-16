Beşiktaş'ta Muleka'ya yol göründü!

Beşiktaş'ta performans itibariyle geri planda kalan Jackson Muleka'nın gelecek sezon için bir kulübe kiralanabileceği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muleka'ya yol göründü!
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16 Mart 2023 12:48
Jackson Muleka
Jackson Muleka
Beşiktaş
Beşiktaş'ın 3.3 milyon Euro bonservisle Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Performans itibariyle geri planda kalan oyuncunun gelecek sezon için bir kulübe kiralanabileceği belirtildi.

Nathan Redmond için de teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği rapora göre hareket edilecek. Tecrübeli futbolcuyla 1-2 gün içerisinde yönetimin bir görüşme yapıp, gelecek sezona dair düşüncelerini soracağı ifade edildi. 

 
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