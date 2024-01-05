Beşiktaş'ta Muleka'ya ıslık!

Beşiktaşlı taraftarlardan Kasımpaşa ile oynanan maçta Jackson Muleka'ya tepki geldi.
Siyah-beyazlı bazı taraftarlar, 60. dakikada oyundan çıktığı sırada Muleka'ya ıslıkla tepki gösterdi.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, bu dakikada yapılan değişikliklerde oyuna dahil olan Rachid Ghezzal'e ise alkışlarla destek verdi.
Siyah-beyazlı bazı taraftarlar, 60. dakikada oyundan çıktığı sırada Muleka'ya ıslıkla tepki gösterdi.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, bu dakikada yapılan değişikliklerde oyuna dahil olan Rachid Ghezzal'e ise alkışlarla destek verdi.
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