Beşiktaş'ta Muleka'ya ıslık!

Beşiktaş'ta bazı taraftarlar, Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken Jackson Muleka'yı ıslıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muleka'ya ıslık!
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05 Ocak 2024 21:24
Beşiktaşlı taraftarlardan Kasımpaşa ile oynanan maçta Jackson Muleka'ya tepki geldi.

Siyah-beyazlı bazı taraftarlar, 60. dakikada oyundan çıktığı sırada Muleka'ya ıslıkla tepki gösterdi.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, bu dakikada yapılan değişikliklerde oyuna dahil olan Rachid Ghezzal'e ise alkışlarla destek verdi.

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