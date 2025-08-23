Beşiktaş'ta Lauriente için geri sayım

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanat transferinde sona yaklaştı.
Eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'tan kadrosuna katan Serdal Adalı yönetimi, sol kanat transferinde de Armand Lauriente'yi transfer etmek istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFERDE SONA GELDİ
Beşiktaş, Sassuolo'nun Fransız yıldızı için geri sayımda. Lauriente'nin menajeri, İstanbul'a gelmek için Beşiktaş'tan haber bekliyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
İtalyan basınında siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşındaki oyuncu için 17 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.
Ayrıca Beşiktaş'ın oyuncu için 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro maaş istediği de edinilen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Sassuolo forması altında geçen sezon 34 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 19 gol attı ve 6 asist yaptı.
