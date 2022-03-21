Beşiktaş'ta kritik toplantıdan sonuç çıkmadı!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için yapılan kritik toplantı sona erdi.



A Spor'un haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı arasında gerçekleştirilen toplantıda sonuç çıkmadı.



Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adam Valerien Ismail ile zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi ancak nihai karara varılmadı.



Beşiktaş Yönetim Kurulu, salı günü yeniden bir araya gelecek ve yeni teknik direktör kararı belirlenecek.



Siyah-beyazlılarda salı günü yapılacak toplantıda adı geçen isimler; Şenol Güneş, Valerien Ismail ve İbrahim Üzülmez masaya yatırılacak.





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