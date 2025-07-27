Beşiktaş'ta kritik dönüş

kampında hazırlık maçlarından sonra

karşısında da takım olarak aynı sorunları yaşayan

'ta Norveçli çalıştırıcı yeni sezon için oturtmaya çalıştığı taktiksel değişikliklerden şimdilik vazgeçti.



Ole Gunnar Solskjaer'in motivasyon olarak daha zor günlerde takımın başına gelip, zorlu bir rakip olan

'ya sahayı dar eden takım oyununa döneceği ve bazı yıldız isimlere önemli görevler vereceği ifade edildi.





OLE'DEN TAKIMA UYARI

AvusturyaShakhtar DonetskAthletic BilbaoTakım ve alan savunmasında adam paylaşımlarını doğru yapamayan, rakibin orta sahasından bindirme yapan oyuncularını kovalamayan ve takımı daha hızlı bir şekilde atağa kaldıramayan oyuncularını son kez uyaran Norveçli teknik adamın, Aroyyo ve Mario'ya ilk on birde görev vermesi bekleniyor.Gedson'u savunmaya yardım için geri çekip Orkun Ve Rafa'yı forvet arkası deneyeceği, defans arkasına atılacak uzun toplarla ve isabetli şutlarla sonuca gideceği söyleniyor.