Kayserispor karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyet Beşiktaş'taki olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi. Bu defa takım hakkındaki bilgilerin dışarı sızdırılmasının sıkıntısı yaşanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı. Sizden öğrendim. Doktoru suçlamıyorum, o söylemez" demişti. Güneş'in eski sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın ekibini kastettiği öğrenildi.
"MERAK ETME HOCAM"
Maçtan sonra başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşen Şenol Güneş, "Rakiplerimizin takım hakkındaki bilgileri öğrenmesini istemiyorum. Bu sezon bunu üçüncü defa yaşadık. Sızan bilgiler sayesinde rakipler önlemini ona göre alıyor. Bu da beni zor durumda bırakıyor. Bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyorum" dedi.
Başkan Ahmet Nur Çebi bunun üzerine "Merak etme Hocam. Bu kişi kimse, ortaya çıkaracağız. Bir daha böyle bir durum yaşanmayacak" diyerek köstebek avını başlattı. Bu konuda takım personeli ciddi şekilde uyarıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gedson Fernandes'in sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı. Sizden öğrendim. Doktoru suçlamıyorum, o söylemez" demişti. Güneş'in eski sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın ekibini kastettiği öğrenildi.
"MERAK ETME HOCAM"
Maçtan sonra başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüşen Şenol Güneş, "Rakiplerimizin takım hakkındaki bilgileri öğrenmesini istemiyorum. Bu sezon bunu üçüncü defa yaşadık. Sızan bilgiler sayesinde rakipler önlemini ona göre alıyor. Bu da beni zor durumda bırakıyor. Bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyorum" dedi.
Başkan Ahmet Nur Çebi bunun üzerine "Merak etme Hocam. Bu kişi kimse, ortaya çıkaracağız. Bir daha böyle bir durum yaşanmayacak" diyerek köstebek avını başlattı. Bu konuda takım personeli ciddi şekilde uyarıldı.