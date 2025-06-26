Beşiktaş'ta kiralık dosyası yeniden açıldı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlamaları devam ederken, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren isimlerin durumu netleşmeye başladı.
Kartal Kayra Yılmaz, Emrecan Uzunhan ve Can Keleş'in kiralık sözleşmeleri sona erdi. Üç oyuncu da Beşiktaş'a geri dönecek.
KARTAL KAYRA KALACAK, EMRECAN VE CAN KİRALANABİLİR
Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in bu oyuncularla ilgili henüz karar vermediği öğrenilirken, özellikle Kayserispor'da etkileyici bir performansa imza atan Kartal Kayra'nın takımda kalması bekleniyor. Can Keleş ve Emre Can Uzunhan'ın ise yeniden kiralanmaları gündemde. Her iki oyuncunun da süre alabilecekleri takıma gönderilmesi planlanıyor.
TAYYİP TALHA VE RİCARDO'DA KİRALIK LİSTESİNDE
Beşiktaş'ta, istenilen performansın uzağında kalan Tayyip Talha Sanuç ve Elan Ricardo'nun kiralık gönderilmeleri planların arasında bulunuyor. Özellikle Tayyip Talha için birçok kulüpten ciddi teklifler var. Elan Ricardo'nun da düzenli forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması bekleniyor.
Kartal Kayra Yılmaz, Emrecan Uzunhan ve Can Keleş'in kiralık sözleşmeleri sona erdi. Üç oyuncu da Beşiktaş'a geri dönecek.
KARTAL KAYRA KALACAK, EMRECAN VE CAN KİRALANABİLİR
Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in bu oyuncularla ilgili henüz karar vermediği öğrenilirken, özellikle Kayserispor'da etkileyici bir performansa imza atan Kartal Kayra'nın takımda kalması bekleniyor. Can Keleş ve Emre Can Uzunhan'ın ise yeniden kiralanmaları gündemde. Her iki oyuncunun da süre alabilecekleri takıma gönderilmesi planlanıyor.
TAYYİP TALHA VE RİCARDO'DA KİRALIK LİSTESİNDE
Beşiktaş'ta, istenilen performansın uzağında kalan Tayyip Talha Sanuç ve Elan Ricardo'nun kiralık gönderilmeleri planların arasında bulunuyor. Özellikle Tayyip Talha için birçok kulüpten ciddi teklifler var. Elan Ricardo'nun da düzenli forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması bekleniyor.
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