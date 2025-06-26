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Beşiktaş'ta kiralık dosyası yeniden açıldı!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, kiralık oyuncuların durumu gündeme geldi. Kartal Kayra Yılmaz, Can Keleş ve Emrecan Uzunhan kulübe geri döndü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in vereceği kararlar doğrultusunda, bazı oyuncular yeniden kiralık olarak gönderilebilir.

calendar 26 Haziran 2025 09:58
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kiralık dosyası yeniden açıldı!
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlamaları devam ederken, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren isimlerin durumu netleşmeye başladı.

Kartal Kayra Yılmaz, Emrecan Uzunhan ve Can Keleş'in kiralık sözleşmeleri sona erdi. Üç oyuncu da Beşiktaş'a geri dönecek.

KARTAL KAYRA KALACAK, EMRECAN VE CAN KİRALANABİLİR

Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in bu oyuncularla ilgili henüz karar vermediği öğrenilirken, özellikle Kayserispor'da etkileyici bir performansa imza atan Kartal Kayra'nın takımda kalması bekleniyor. Can Keleş ve Emre Can Uzunhan'ın ise yeniden kiralanmaları gündemde. Her iki oyuncunun da süre alabilecekleri takıma gönderilmesi planlanıyor.

TAYYİP TALHA VE RİCARDO'DA KİRALIK LİSTESİNDE

Beşiktaş'ta, istenilen performansın uzağında kalan Tayyip Talha Sanuç ve Elan Ricardo'nun kiralık gönderilmeleri planların arasında bulunuyor. Özellikle Tayyip Talha için birçok kulüpten ciddi teklifler var. Elan Ricardo'nun da düzenli forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması bekleniyor. 


 
 


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