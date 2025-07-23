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Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu sesleri

Beşiktaş, Benfica'da iyi bir sezon geçiren, ancak Portekiz'e uyum sorunları yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

calendar 23 Temmuz 2025 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 11:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu sesleri
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Transfer sezonuna David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi önemli transferler ile başlayan Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, kanat transferi için Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nun transferine hız verdi.

Kerem'in Galatasaray'dan gittiği Benfica'da çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen ayrılmak istediği Portekiz basınında yazıldı.

Milli oyuncuyu Türkiye'ye geri getirmek isteyen Beşiktaş ise hamlelerini gerçekleştiriyor.


Portekiz ekibi Kerem için, 25 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş ise Galatasaray'a ödenen 12 milyon euro ile aynı rakamda transferi bitirmek istiyor.

CERNY DE GÜNDEM

Siyah-Beyazlıların kanat transferinde diğer adayı Vaclav Cerny.

Beşiktaş, İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ın tecrübeli kanat oyuncusuyla anlaşmanın peşinde.

Transferlerin maliyetinin bütçeye uygun olması halinde hem Kerem hem de Cerny birlikte alınacak. Serdal Adalı yönetimi bu hamleler ile Beşiktaş'ın kanattaki derinliğini arttırmak istiyor.

OYUNCULARIN GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonda 59 maça çıktı ve 18 gol 16 asistlik katkıda bulundu.

Vaclav Cerny ise 52 maça çıktı ve 18 gol, 9 asist sevinci yaşadı.

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