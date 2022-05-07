Beşiktaş'ta Kenan Karaman sürprizi!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yerine Kenan Karaman'ı o bölge için idmanlarda denediği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Kenan Karaman sürprizi!
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07 Mayıs 2022 10:15
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, kart cezası sebebiyle Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Derbide 3-4-3 oyun formasyonunu kullanacak olan Valerien Ismael'in, Rosier'in yerine Kerem Kalafat'la birlikte Kenan Karaman'ı da takım çalışmalarında denediği kaydedildi.

Üçlü hücum hattının solunda sergilediği istikrarsız performans sonrasında kulübeye hapsolan Kenan'ın, derbiye ilk 11'de başlamak için Kerem Kalafat'la forma rekabetine girdiği bildirildi. Valerien Ismael'in, üçlü savunmanın önündeki dörtlü orta sahanın sağ hattı için kararını bugün yapılacak idman sonrasında kesinleştireceği belirtildi.

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