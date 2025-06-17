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Beşiktaş'ta kanat harekatı: Carlos Vicente!

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezonda çıkışa geçmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlıların İspanyol sağ kanat Carlos Vicente için teklif hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

calendar 17 Haziran 2025 08:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta kanat harekatı: Carlos Vicente!
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Yeni sezonda kadrosuna en az 2 kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre Siyah beyazlıların La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves'te forma giyen 26 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Carlos Vicente ile ilgilendiği öğrenildi.

Kartal'ın tecrübeli futbolcu için ilerleyen günlerde İspanyol ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.


11 GOLE KATKI SAĞLADI

Carlos Vicente geride kalan sezonda İspanyol ekibiyle 38 maça çıktı. İspanyol futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asiste imza atarak takımına 11 gollük katkı sağladı.

Güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçilen yetenekli kanat oyuncusunun Deportivo Alaves ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. 


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