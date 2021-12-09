Beşiktaş'ta ilk aday: Daniel Farke

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Daniel Farke ile görüşmelerin başladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Beşiktaş'ta ilk aday: Daniel Farke
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09 Aralık 2021 15:39
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları son sürat başladı. Fenerbahçe derbisine yeni teknik adam ile çıkmak isteyen Beşiktaş yönetiminin Alman çalıştırıcı Daniel Farke'ye teklif götürdüğü bildirildi.

Sport 1'den Patrick Berger'in özel haberine göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Norwich'ten ayrılan Alman teknik adam Daniel Farke olacak. Daha önce Dortmund II'yi de çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın isminin 48 saat içerisinde açıklanacağı öne sürüldü.

Son olarak Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich'te görev alan Daniel Farke 6 Kasım'da görevinden ayrılmıştı. Norwich'te 4 sene görevde kalan ve 208 maça çıkan Farke, 1.50'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Takımlarını 4-2-3-1 sisteminde çalıştıran Farke, Norwich'i Premier Lig'e taşıyan isim olmuştu.




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