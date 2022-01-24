Beşiktaş yönetimi, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la bu arada kontrat uzatmak için çalışmalara başladı.



Genç forvetin 100 bin Euro'luk maaşının 300 bin Euro'ya çıkarılması konusunda 3 yıllık bir paket hazırlayan idareciler, teklifi oyuncunun temsilcisine iletti. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Güven'in bu öneriye olumlu yanıt vermesi bekleniyor.



CAN BOZDOĞAN PLANI



Kulüple sezon sonunda kontratı bitecek bir diğer isim Can Bozdoğan'ın ise sezon sonunda 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılıp Schalke'den bonservisinin alınması bekleniyor.





İLGİLİ VİDEO