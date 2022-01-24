Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a zam yolda

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın 100 bin Euro'luk maaşının 300 bin Euro'ya çıkarılması konusunda 3 yıllık bir paket hazırlayan idareciler, teklifi oyuncunun temsilcisine iletti.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a zam yolda
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24 Ocak 2022 12:27
Güven Yalçın
Güven Yalçın
Beşiktaş
Beşiktaş yönetimi, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la bu arada kontrat uzatmak için çalışmalara başladı.

Genç forvetin 100 bin Euro'luk maaşının 300 bin Euro'ya çıkarılması konusunda 3 yıllık bir paket hazırlayan idareciler, teklifi oyuncunun temsilcisine iletti. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Güven'in bu öneriye olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

CAN BOZDOĞAN PLANI

Kulüple sezon sonunda kontratı bitecek bir diğer isim Can Bozdoğan'ın ise sezon sonunda 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılıp Schalke'den bonservisinin alınması bekleniyor. 

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