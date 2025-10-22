22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Beşiktaş'ta gözler Rafa Silva'da

Erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta gözler, son 1 yılın skor anlamında en üretken ismi Rafa Silva'da olacak.

22 Ekim 2025 08:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta gözler Rafa Silva'da




Ligde sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında bugün saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta gözler, son 1 yılın skor anlamında en üretken ismi Rafa Silva'da olacak.

EN ÖNEMLİ KOZ

Gençlerbirliği karşısında Cengiz Ünder'e asist yaparak skora katkıda bulunan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımın zorlu deplasmanda en önemli kozu olacak.

Eyüpspor maçında 1, Kayserispor karşısında 3, Kocaelispor sınavında ise 1 kez ağları sallayan 32 yaşındaki maestronun Trendyol Süper Lig'de toplam 5 golü bulunuyor.

Rafa Silva ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's maçlarında 2 gol pası vermişti. 

 
 

  
