Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta Gedson Fernandes sakatlandı.
Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Gedson Fernandes, 73. dakikada kendini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyeceğini belirten Gedson Fernandes, ilk kontrollerin ardından sahadan çıktı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.
Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Gedson Fernandes, 73. dakikada kendini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyeceğini belirten Gedson Fernandes, ilk kontrollerin ardından sahadan çıktı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.
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