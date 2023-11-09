Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı!

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile oynadığı karşılaşmada Gedson Fernandes sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2023 22:24
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta Gedson Fernandes sakatlandı.

Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Gedson Fernandes, 73. dakikada kendini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyeceğini belirten Gedson Fernandes, ilk kontrollerin ardından sahadan çıktı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery