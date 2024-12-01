Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat oldu

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Brezilyalı Gabriel Paulista ameliyat oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat oldu
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01 Aralık 2024 15:55
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Brezilyalı Gabriel Paulista ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır. Gabriel Paulista'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paulista'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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