Beşiktaş'ta forvetlerin formu yüz güldürüyor

Beşiktaş'ın yıldız forvetleri Wput Weghorst ve Cenk Tosun'un tamamen hazır ve formda bir görüntü çizmeler, teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta forvetlerin formu yüz güldürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2022 11:08
Ağrılarına rağmen Başakşehir maçında arkadaşlarını yalnız bırakmayan Woug Weghorst, tamamen iyileşti. Hollandalı yıldız, idmanlardaki performansı ile göz dolduruyor.

Yeniden motivasyonunu yakalayan 30 yaşındaki forvetin, İstanbulspor karşısında yeniden takımının en büyük gol umudu olması bekleniyor. Weghorst da İstanbul ekibi karşısında elinden geleni yapacağını söyledi.

Öte yandan Cenk Tosun da antrenmanlarda harikalar yaratıyor. Milli futbolcu, Başakşehir maçında oyuna sonradan girip, bir pozisyonda röveşata ile gol aramış ancak kaçırmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, aynı pozisyonu idmanda denedi ve çift kale maçta golünü attı. Bu anı sosyal medya hesabından paylaşan Cenk'e arkadaşları takılmaktan geri kalmadı.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ