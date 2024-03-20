Beşiktaş'ta Fernando Santos sistemi değiştiriyor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un hem formsuzluğu hem de kontrat moralsizliği sebebiyle odak noktasına Vincent Aboubakar geçti.
Teknik Direktör Fernando Santos'un, izin sonrası Kamerunlu golcü ile yarın bir araya gelip görüşeceği öğrenildi. Deneyimli forvetin fiziksel ve mental durumundan memnun olmayan Portekizli hocanın, Cenk'in yerine Aboubakar'i ilk 11'de oynatmayı planladığı ve sistem/diziliş değiştirmeyi planladığı belirtildi.
Santos, ikili forvete dönerse Aboubakar ile Semih yan yana oynayacak. 4-2-3-1 devam ederse Semih sol kanada geçecek.
Teknik Direktör Fernando Santos'un, izin sonrası Kamerunlu golcü ile yarın bir araya gelip görüşeceği öğrenildi. Deneyimli forvetin fiziksel ve mental durumundan memnun olmayan Portekizli hocanın, Cenk'in yerine Aboubakar'i ilk 11'de oynatmayı planladığı ve sistem/diziliş değiştirmeyi planladığı belirtildi.
Santos, ikili forvete dönerse Aboubakar ile Semih yan yana oynayacak. 4-2-3-1 devam ederse Semih sol kanada geçecek.