Beşiktaş'ta Fernando Santos sistemi değiştiriyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Santos, kadroda Cenk Tosun-Aboubakar değişikliği yapacak. Siyah-beyazlılar ikili forvete dönerse Kamerunlu golcü ile Semih yan yana oynayacak. 4-2-3-1 devam ederse Semih sol kanada geçecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fernando Santos sistemi değiştiriyor
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20 Mart 2024 09:51
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un hem formsuzluğu hem de kontrat moralsizliği sebebiyle odak noktasına Vincent Aboubakar geçti.

Teknik Direktör Fernando Santos'un, izin sonrası Kamerunlu golcü ile yarın bir araya gelip görüşeceği öğrenildi. Deneyimli forvetin fiziksel ve mental durumundan memnun olmayan Portekizli hocanın, Cenk'in yerine Aboubakar'i ilk 11'de oynatmayı planladığı ve sistem/diziliş değiştirmeyi planladığı belirtildi.

Santos, ikili forvete dönerse Aboubakar ile Semih yan yana oynayacak. 4-2-3-1 devam ederse Semih sol kanada geçecek. 

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