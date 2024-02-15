Beşiktaş'ta Emrecan'a veda kararı!

Beşiktaş'a İstanbulspor'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen ve temmuz ayında bir trafik magandasının saldırısına uğrayıp sakatlanarak uzun bir aradan sonra takıma dönen Emrecan Uzunhan ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Emrecan'a veda kararı!
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15 Şubat 2024 16:58
Ara transferde kadrosuna önemli isimleri katan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına dair de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sezon başından beri en eksik bölgelerden olan stoper hattına sezon sonuna kadar kiralık olarak Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralayan siyah-beyazlılar, savunmanın göbeğine yaz döneminde de hamlelerde bulunacak.

SANTOS'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Beşiktaş'ta stoper rotasyonundaki isimlerden olan Emrecan Uzunhan ise yaşadığı şanssız sakatlığın ardından takıma dönse de Fernando Santos ve ekibinin gözüne giremedi.

Geride kalan temmuz ayında İstanbul'da ufak çaplı trafik kazası geçiren genç futbolcu, bir trafik magandasının saldırısına uğrarken sakatlanmıştı. Hamstring kasları yırtılan ve ameliyat edilen Emrecan, 30 Aralık'ta takıma dönse de Fernando Santos tarafından da yeterli bulunmadı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE VEDA

Geçen sezon 3'ü kupa 3'ü Süper Lig olmak üzere 6 maça çıkan Emrecan, ligin ikinci yarısında ise Antalyaspor'a kiralanmıştı. Emrecan Uzunhan'ın yaz döneminde tekliflere göre satılacağı ya da kiralanacağı öğrenildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş, 2022 yazında İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan için 2 milyon Euro bonservis ödemişti. Emrecan'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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