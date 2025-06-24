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Beşiktaş'ta Embolo geri planda!

Beşiktaş'a birçok menajer tarafından önerilen Breel Embolo şu an geri planda yer alıyor.

calendar 24 Haziran 2025 21:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Embolo geri planda!
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Beşiktaş, Monaco forması giyen Breel Embolo için kararını verdi.

EMBOLO GERİ PLANDA

Sercan Dikme'nin haberine göre, Embolo'nun transferi şu anda Beşiktaş'ta geri planda yer alıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Embolo'dan daha yüksek profil santrafor kadroya katmak istiyor.

12 MİLYON EURO İSTENİYOR

Monaco'nun 12 milyon euro beklediği Embolo da Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun kulübü Monaco ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Monaco'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Embolo, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.


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