Beşiktaş'ta Embolo geri planda!

Beşiktaş, Monaco forması giyen Breel Embolo için kararını verdi.
EMBOLO GERİ PLANDA
Sercan Dikme'nin haberine göre, Embolo'nun transferi şu anda Beşiktaş'ta geri planda yer alıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Embolo'dan daha yüksek profil santrafor kadroya katmak istiyor.
12 MİLYON EURO İSTENİYOR
Monaco'nun 12 milyon euro beklediği Embolo da Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun kulübü Monaco ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Monaco'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Embolo, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
EMBOLO GERİ PLANDA
Sercan Dikme'nin haberine göre, Embolo'nun transferi şu anda Beşiktaş'ta geri planda yer alıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Embolo'dan daha yüksek profil santrafor kadroya katmak istiyor.
12 MİLYON EURO İSTENİYOR
Monaco'nun 12 milyon euro beklediği Embolo da Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri bekliyor.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun kulübü Monaco ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Monaco'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Embolo, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...