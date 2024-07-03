Beşiktaş'ta dev transfer zirvesi!

Yaz transfer döneminde Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Di Maria ile de birçok konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta sıranın iç transfere geldiği öğrenildi.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile bir araya geleceği ve gönderilmesi planlanan isimler için son kez toplantı yapacağı ortaya çıktı.
SON KARAR GIO'NUN
Siyah-beyazlı takımda Valentin Rosier, Javi Montero, Jean Onana, Ante Rebic, Ajdin Hasic, Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Arthur Masuaku ile yolların ayrılması planlanıyor. Ancak yönetimin bu konuda son kararı hocaya bıraktığı öğrenildi.
Bronckhorst'un isteğine göre bu isimlerden bazılarının takımda kalabileceği vurgulandı. Yeni sezon çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı takımda tecrübeli çalıştırıcı oyuncuların son performansına göre kararını verecek.
Öte yandan stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve transfer listesinde ilk sıraya Mats Hummels'i yazan siyah-beyazlılar hala tecrübeli oyuncudan cevap bekliyor. Alman stoperin, Beşiktaş'ın teklifine olumlu veya olumsuz henüz bir yanıt vermediği bildirildi.
Geçen sezon Dortmund formasıyla lig, kupa ve Avrupa'da 40 maça çıkan tecrübeli futbolcu 4 gol, 1 asistle skor katkısı da vermeyi başardı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile bir araya geleceği ve gönderilmesi planlanan isimler için son kez toplantı yapacağı ortaya çıktı.
SON KARAR GIO'NUN
Siyah-beyazlı takımda Valentin Rosier, Javi Montero, Jean Onana, Ante Rebic, Ajdin Hasic, Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Arthur Masuaku ile yolların ayrılması planlanıyor. Ancak yönetimin bu konuda son kararı hocaya bıraktığı öğrenildi.
Bronckhorst'un isteğine göre bu isimlerden bazılarının takımda kalabileceği vurgulandı. Yeni sezon çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı takımda tecrübeli çalıştırıcı oyuncuların son performansına göre kararını verecek.
Öte yandan stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve transfer listesinde ilk sıraya Mats Hummels'i yazan siyah-beyazlılar hala tecrübeli oyuncudan cevap bekliyor. Alman stoperin, Beşiktaş'ın teklifine olumlu veya olumsuz henüz bir yanıt vermediği bildirildi.
Geçen sezon Dortmund formasıyla lig, kupa ve Avrupa'da 40 maça çıkan tecrübeli futbolcu 4 gol, 1 asistle skor katkısı da vermeyi başardı.