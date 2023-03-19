Beşiktaş'ta derbi öncesi korkulan olmadı

Süper Lig'de İstanbulspor'a karşı Vodafone Park'ta alınan 3-1'lik skorla kazanma serisini 3'e çıkaran Beşiktaş, lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada fire vermedi. Galatasaray'la puan farkını 11'e, Fenerbahçe'yle de maç fazlasıyla 2'ye indiren siyah-beyazlılar, sıradaki maçına Kadıköy'e çıkacak.



Beşiktaş'ta İstanbulspor karşılaşması öncesinde ceza sınırında bulunan Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, ilk 11'de çıktıkları mücadelede kart görmedi. Teknik ekibin uyarıları sonrasında akılcıl davranan iki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.



İstanbulspor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan ve durumları merak edilen Tayyip Talha Sanuç ve Rachid Ghezzal, İstanbulspor mücadelesinde ilk 11'de oynadı. İki futbolcunun da hazır görüntüsü, teknik ekibi memnun etti. Savunma ve hücumda kritik öneme sahip olan 2 futbolcu da Fenerbahçe derbisinde görev alabilecek. Bu 4 oyuncunun, milli arada herhangi bir sakatlık yaşamamaları halinde Ülker Stadı'ndaki maça ilk 11'de başlamaları bekleniyor.



Ek olarak İstanbulspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Tayyip Talha ve Arthur Masuaku'nun önemli bir durumlarının olmaması ve derbide yer alması bekleniyor.





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