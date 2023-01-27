Beşiktaş'ta Dele Alli'ye gün doğdu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Dele Alli, ligde 6 maç sonra 11 kişilik kadroda yer buldu.



Teknik direktör Şenol Güneş, son olarak HangiKredi Ümraniyespor maçının başlangıç kadrosunda yer alan ve daha sonra oynanan 6 karşılaşmada görev vermediği Dele Alli'yi, cezalı Nathan Redmond'ın yokluğunda orta sahada görevlendirdi.



Siyah-beyazlı takımda kart cezaları bulunan Romain Saiss ve Valentin Rosier'in yokluğunda ise Welinton Souza ve Tayfur Bingöl kadroda yer aldı.



Son olarak 18. haftadaki Kasımpaşa maçında 11'de yer alan Welinton, Saiss'ın yerine stoperde görev yaparken, Tayfur Bingöl ise Rosier'in yokluğunda sağ bekte sahaya çıktı.





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