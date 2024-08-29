Beşiktaş'ta Ciro Immobile fırtınası!

Lugano'yu 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalan Beşiktaş'ta Ciro Immobile performansıyla fark yarattı.

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile fırtınası!
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29 Ağustos 2024 23:05
Beşiktaş, sahasında ağırladığı Lugano'yu 5-1 mağlup etti.

Siyah beyazlı takımın yıldız ismi Immobile, attığı iki golle fark yaratmaya devam etti.

Galatasaray'a Süper Kupa maçında 2 gol atan ve Antalyaspor maçında da rakip fileleri 2 kez sarsan İtalyan yıldız, Lugano maçında da duble yaptı.

35 yaşındaki golcü oyuncu, oynadığı 5 maçta 6 gol kaydederek takımına önemli bir katkı verdi.

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