Beşiktaş'ta Ciro Immobile fırtınası!

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Lugano'yu 5-1 mağlup etti.
Siyah beyazlı takımın yıldız ismi Immobile, attığı iki golle fark yaratmaya devam etti.
Galatasaray'a Süper Kupa maçında 2 gol atan ve Antalyaspor maçında da rakip fileleri 2 kez sarsan İtalyan yıldız, Lugano maçında da duble yaptı.
35 yaşındaki golcü oyuncu, oynadığı 5 maçta 6 gol kaydederek takımına önemli bir katkı verdi.
Siyah beyazlı takımın yıldız ismi Immobile, attığı iki golle fark yaratmaya devam etti.
Galatasaray'a Süper Kupa maçında 2 gol atan ve Antalyaspor maçında da rakip fileleri 2 kez sarsan İtalyan yıldız, Lugano maçında da duble yaptı.
35 yaşındaki golcü oyuncu, oynadığı 5 maçta 6 gol kaydederek takımına önemli bir katkı verdi.
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