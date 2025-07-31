Beşiktaş'ta Cerny sesleri!

Transfer çalışmaları tüm hızıyla süren Beşiktaş'ta kanat transferi için gündeme gelen Vaclav Cerny ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Hücum hattını süratli ve becerili bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda Wolfsburg'un Çek futbolcusu Vaclav Cerny için devreye girdi.
WOLFSBURG İLE ANLAŞMA YAKIN
27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Wolfsburg ile masaya oturan Beşiktaş, Cerny için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini oyuncunun kulübüne sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği aktarılırken anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
VACLAV CERNY TAMAM
Beşiktaş, Vaclav Cerny ile prensip anlaşmasına vardı. Wolfsburg ile yapılan görüşmelerin sonucunda transferin akıbeti belli olacak.
Hücum hattını süratli ve becerili bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda Wolfsburg'un Çek futbolcusu Vaclav Cerny için devreye girdi.
WOLFSBURG İLE ANLAŞMA YAKIN
27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Wolfsburg ile masaya oturan Beşiktaş, Cerny için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini oyuncunun kulübüne sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu devam ettiği aktarılırken anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
VACLAV CERNY TAMAM
Beşiktaş, Vaclav Cerny ile prensip anlaşmasına vardı. Wolfsburg ile yapılan görüşmelerin sonucunda transferin akıbeti belli olacak.