Beşiktaş'ta büyük değişim sinyali!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer ve Eduard Graf ile birlikte yeni sezon kadro planlamasına start verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta büyük değişim sinyali!
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27 Nisan 2025 10:50

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sportif Direktör Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte 2025-26 sezonunun kadro planlaması için çalışmalara başladı.

Yönetim, yeni sezon öncesi takımda ciddi bir değişime hazırlanırken, özellikle yabancı futbolcular konusunda net bir tavır sergiliyor. 

Beşiktaş'ta yalnızca Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in takımda kalması kesinleşirken, diğer yabancı futbolculara gelecek tüm tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. 

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