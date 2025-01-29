Beşiktaş'ta ayrılık tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa devi PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollar ayrılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta ayrılık tarihi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2025 09:13
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa'nın dev kulübü PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour ile yollar ayrılma noktasına geldi.

Cher Ndour'un transferi için İtalya Serie A ekiplerinden Torino ve Fiorentina'nın devrede olduğu konuşuluyor. Bu iki kulüp, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimlere başlamış durumda.

AYRILIK TARİHİ BELLİ OLDU

Twente maçının kadrosuna dahil edilen Cher Ndour'un, perşembe günü oynanacak karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan ayrılması planlanıyor. Genç oyuncunun ayrılığının kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

KADRODA YER ALMAMIŞTI

Beşiktaş'ta Cher Ndour, transfer görüşmeleri nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna da alınmamıştı.

PERFORMANSI

Cher Ndour, Beşiktaş formasını bugüne dek 22 kez giyerken 1211 dakika sahada kaldı. İtalyan genç oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 20 yaşındaki Ndour'un 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery