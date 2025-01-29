Beşiktaş'ta ayrılık tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa'nın dev kulübü PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour ile yollar ayrılma noktasına geldi.
Cher Ndour'un transferi için İtalya Serie A ekiplerinden Torino ve Fiorentina'nın devrede olduğu konuşuluyor. Bu iki kulüp, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimlere başlamış durumda.
AYRILIK TARİHİ BELLİ OLDU
Twente maçının kadrosuna dahil edilen Cher Ndour'un, perşembe günü oynanacak karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan ayrılması planlanıyor. Genç oyuncunun ayrılığının kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
KADRODA YER ALMAMIŞTI
Beşiktaş'ta Cher Ndour, transfer görüşmeleri nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna da alınmamıştı.
PERFORMANSI
Cher Ndour, Beşiktaş formasını bugüne dek 22 kez giyerken 1211 dakika sahada kaldı. İtalyan genç oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNCEL DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre 20 yaşındaki Ndour'un 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.
Cher Ndour'un transferi için İtalya Serie A ekiplerinden Torino ve Fiorentina'nın devrede olduğu konuşuluyor. Bu iki kulüp, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimlere başlamış durumda.
AYRILIK TARİHİ BELLİ OLDU
Twente maçının kadrosuna dahil edilen Cher Ndour'un, perşembe günü oynanacak karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan ayrılması planlanıyor. Genç oyuncunun ayrılığının kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
KADRODA YER ALMAMIŞTI
Beşiktaş'ta Cher Ndour, transfer görüşmeleri nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna da alınmamıştı.
PERFORMANSI
Cher Ndour, Beşiktaş formasını bugüne dek 22 kez giyerken 1211 dakika sahada kaldı. İtalyan genç oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNCEL DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre 20 yaşındaki Ndour'un 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.