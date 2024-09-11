Beşiktaş'ta ayrılık baskısı!

Beşiktaş'ta Daniel Amartey'in takımdan ayrılması için yoğun çaba harcanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta ayrılık baskısı!
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11 Eylül 2024 08:23
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Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Daniel Amartey'in takımdan ayrılması için yoğun çaba harcanıyor.

Amartey hem Beşiktaş hem Antalyaspor hem de Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki Ganalı stoperin takımdan ayrılması için yoğun mesai harcanıyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Amartey, siyah-beyazlılarda çıktığı 27 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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