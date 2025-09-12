12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

Beşiktaş'ta Asencio için yoğun mesai!

Aymeric Laporte transferinde mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, rotasını tekrardan Real Madrid forması giyen Raul Asencio'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

calendar 12 Eylül 2025 07:54 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 11:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Asencio için yoğun mesai!
Al Nassr'a dönüş kapıları kapanan Aymeric Laporte, Athletic Bilbao'da oynamak için FIFA'dan beklediği onayı alırken, Beşiktaş transferin son gününde rotayı Real Madrid'de forma giyen Raul Asencio'ya çevirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı yöneticiler 22 yaşındaki stoperi takıma kazandırmak için uğraş veriyor.

İspanyol basını, Beşiktaş'ın Asencio'yu savunmanın geleceği olarak gördüğünü ve transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu.

REAL SATIŞA ZORLUYOR

İngiliz medyasına göre ise genç savunmacının Real Madrid'den ayrılmak istemediği ancak eflatun-beyazlı kulübün oyuncuyu satışa zorlayabileceği belirtildi.

Serdal Adalı yönetimi Raul Asencio'yu renklerine katarak hem kadro derinliğini artırmak hem de savunmadaki rotasyonu gençleştirmek istiyor. Teknik kalitesi yüksek olan Asencio oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2031 yılında bitiyor.


Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen İspanyol savunmacı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 karşılaşmada sahne almıştı. 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
