Beşiktaş'ta Al-Musrati istatistikleriyle arkadaşlarını solladı

90'ar dakika oynadığı son 3 karşılaşmada ortalama 11.8 km mesafe kat eden ve maç başı 58.6 isabetli pas atan Al-Musrati, Beşiktaş'ın en çok koşan ve başarılı pas yapan futbolcusu oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Al-Musrati istatistikleriyle arkadaşlarını solladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2024 11:37
11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, takıma gelir gelmez farkını ortaya koydu.

İSTATİKLERDE ZİRVEYE ÇIKTI

27 yaşında ve 1.89 metre boyundaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayı giydiği 3 maçta takımının en çok koşan ve başarılı pas yapan ismi oldu.

9 Şubat'ta Beşiktaş'a transfer olduktan 3 gün sonra Kayserispor karşılaşmasında son 24 dakika süre alan Al-Musrati, ardından oynanan Tümosan Konyaspor, İstanbulspor ve Galatasaray karşılaşmalarında 90'ar dakika sahada kaldı. Son 3 müsabakada toplam 35.8 km koşan (ortalama 11.8 km) Libyalı yıldız, Beşiktaş'ın en fazla mesafe kat eden oyuncusu oldu.

Al-Musrati ayrıca maç başına 58.6 ile en fazla başarılı pas yapan isim.

AL-MUSRATI'NiN KOŞU VE PAS İSTATİSTİKLERİ

Konya 12.064 m 56
İstanbul 11.556 m 61
Galatasaray 11.763 m 59
TOPLAM: 35.383 m 176
ORTALAMA: 11.794 m 58.6

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery