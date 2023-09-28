Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi için istifa çağrısı geldi!

Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibini istifaya davet etti. İşte yaşananlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi için istifa çağrısı geldi!
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27 Eylül 2023 21:46
Son güncelleme 28 Eylül 2023 00:50
Beşiktaşlı taraftarlar, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanında oynanan maç sırasında yönetimi ciddi şekilde protesto etti.

Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.

Son dönemde Beşiktaş camiasında kongre çağrısı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, Adana Demirspor deplasmanında taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu. 






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