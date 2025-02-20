Beşiktaş'ta 5 mevkiye takviye!

Devre arası transfer döneminin son günlerinde kadrosuna 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu katan Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.



5 BÖLGEYE TAKVİYE



Siyah beyazlıların yaz transfer planında bek, stoper, kanat, ön libero ve santrfor gündemi yoğun olacak.



Buna yönelik çalışmalar devam ederken takip edilen oyuncular için sezonun bitmesi beklenmeden Nisan ve Mayıs aylarında görüşmelere start verilecek.



"SCOUT ŞEFLERİ YOĞUN MESAİDE"



1 Mart'ta göreve başlayacak olan scout şefi Eduard Graf ve Kuzey Avrupa ile Güney Amerika sorumlusu John Vik, genç oyuncuların yanı sıra takıma tecübe katacak isimleri de listelerine dahil etmiş durumda.



