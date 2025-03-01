Beşiktaş'ta 3 başkan konuştu

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başladı.
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
* 2 gün sonra Beşiktaşımız'ın kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 122 yıl boyunca kulübümüz duruşuyla, devletine bağlılığıyla her zaman öncü olmuştur. Armasındaki Türk bayrağıyla, Gazi Mustafa Kemal'in annesini emanet ettiği kulüp olma onuruyla, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiştir.
* Bu kurul, geçtiğimiz aralık ayında yapılmalıydı. Bu o dönemin yönetim kurulu tarafından engellendi. Mali durumla ilgili raporları zamanında görmek isterdik. Bizim dönemimizde böyle bir durum olmayacak. O gün toplantıyı yapabilseydik, söylemek istediğim bazı şeyleri ifade etmek isterim. Ne zamanki mevcut başkan, kendisinden önceki başkan ve yönetim kurullarına dayanaksız bir şekilde sallamaya başlarsa bilin ki mevcut yönetimde sıkıntılar var derdim. Bu yüzden seçim zamanı, hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim. İnsan beyni bazen hatırlamak istemediklerini bilinç altına atıyor. Kulübü yönetme sorumluluğu alan bizler, kulübün akil insanları olan sizler unutmamak zorundayız. Hatırlatmalıyız. Divan önüne çıkma cesareti gösteremeyenleri unutmamalıyız.
* Saklanan gerçekler, bir gece yarısı iki sportif direktörün görevden alınmasıyla ortaya çıktı. Beşiktaş tarihinde hiç konuşulmamış komisyon, sahte imza gibi konularla karşılaştık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın ilüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırıldığını hepimiz gördük. Ben ve arkadaşlarım, bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı bir gün daha bu dönemin eşbaşkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Yönetilemeyen, borç sarmalında bir Beşiktaş olacaktı. Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz. Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar bir değil iki kez düşünecek.
* Biz tarihimizin en zor koşullarıyla karşı karşıya olduğumuz dönemde görevi aldık. Kulübe geldiğimizde beklediğimizin çok ötesinde bir tabloyla karşılaştık. Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. İş akışları bozulmuştu. Sporcularımızda ve profesyonel kadrolarda kafa karışıklığı, aidiyet sıkıntısı vardı. Bazı konulardan camiamızın haberdar olması lazım. Israrla söylemek ve hatırlatmak görevimiz. Devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, bazı alanlarda sağlıklı bütçe planlaması yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Satın alma prosedürleri umursamayan bir hal almış. Büyük meblağlı işler, ihalesi ve teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz, verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak ve açığa çıkarmak için çalışıyor.
* Sevgili Hüseyin Yücel aramızda. Ona sorsam, eminim ki 'Raporlardan haberim yoktur' diyecek. Olmadığına da inanıyorum, bir yanlış anlaşılma olmasın. İlk işimiz, 31 Aralık 2024'ten itibarıyla Beşiktaş'ı hangi koşullarda aldığımızı tespit etmek oldu. RSM adlı bağımsız denetim kuruluşundan, nasıl bir mali tablo aldığımızı raporlamalarını istedik. Acı tablo bir kez daha ortaya çıktı. Bu rapora göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaşımızın toplam borcu 15.1 milyar TL'yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borcun, önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır.
* 13 ay gibi kısa bir sürede tarihimizin en büyük borç artışı yaşadığımız dönemi geride bıraktık. Buna karşılık, önümüzdeki 3 yıl mevcut gelirlerimizin neredeyse tamamı kullanılmış. Yalnızca kendi dönemlerini değil, Beşiktaş'ın geleceğini de ipotek altına almışlar.
* Futbol takımımız için tarihin en yüksek bonservis harcamaları yapıldı. Bunların takibi yapılıyor. Yeri zamanı gelince açıklayacağız. Ödemelerin çoğu, önümüzdeki mayıs ayından sonra başlıyor. Futbol A takım özelinde Mayıs - Aralık 2025 arası toplam yükümlülüğümüz yaklaşık 45 milyon euro, 2 milyara yakın. Amatör branşlarda da rekor zararlara ulaşılmış. Hentbolda zarar 88 milyona çıkmış. Voleybol branşımız 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarda kaydadeğer bir başarı olmamış. Altyapılarda ise zarar 739 milyon TL'ye ulaşmış. Bu taraflarda da olan olmuş.
* Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stadyum ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim Kurulu'nun raporlarını ve iç denetim ekibimizin belirlediği dosyaları, savcılığa teslim ettik. Hukuki süreci başlattık. Birilerini hedef haline getirmek, töhmet altında bırakmak değildir. Kimsenin onuruyla, gururuyla oynama niyetimiz yok. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim niyetimiz, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıkmaktır. Taviz vermeyeceğiz, gereğini yapacağız.
* Savcılığa aktardığımız bir diğer konu, Bilgi Teknolojileri departmanıyla ilgili. Kulübümüz bilişim sistemine bir saldırı olmuş. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Bazı evraklar kayıtlardan silinmiş. Bilgi işletim sistemimiz kullanılmaz hale getirilmiş. İlgili belgeleri savcılığa teslim ettik. Konu ile ilgili gelişmeleri büyük özenle takip ediyoruz. Benzer olayın tekrarlanmaması adına gereken önlemleri aldık, uzmanlardan yardım istedik, teknolojik yatırımları başlattık.
* Biz konuların üzerine gittikçe camia içinden, farklı yerlerden yarı tehdit yarı telkin çabalarla karşılaşıyoruz. Bize, 'Mayıs'ta seçim var, bu konunun üzerine gitmeyin' diyenler oldu. Bazen de 'Bir süre bu konuyu bekletin' diyenler oldu. Değerli büyüklerim, sevgili divan kurulu üyelerimiz... Burası, Beşiktaş Jimnastik Kulübü! 122 yıldır gururla ve şerefle ayakta! Şahıslardan çok daha önemlidir. Biz gördüğümüz her yanlışın, her aksiliğin üstüne sonuna kadar gideceğiz. Karşınıza her zaman işini layıkıyla yapmanın güveniyle çıkacağız. Her olumsuzluğu sonuna kadar kovalayacağız. 3 ay sonra yeni seçim olması bizi durdurmayacak. Beşiktaş için en doğrusu neyse korkmadan çekinmeden yapmaya yemin ettik. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmadım. Beni ne Beşiktaş sevdamdan ne Beşiktaş davamdan hiç kimse vazgeçiremedi. Geçmişte ne komplolar ne tehditler gördüm. Başıma gelmeyen kalmadı. Özgürlüğümü feda ettim. Bu kulüp için büyük bedeller ödedim. Bu işlerden korkmam. Tarihin en zor döneminde ekibimle bu göreve talip oldum. Bekleyelim, işler rayına girsin sonra geliriz demedim. Burası Beşiktaş, çok daha kötü duruma düşsün, öyle ortaya çıkayım demedim. Ne zaman ihtiyaç olsa ben ve arkadaşlarım göreve talip oldum.
* Beşiktaş'ın tek bir kuruşunu dahi çalanı görürsek, yargı yoluna gitmekten imtina edersem namerdim. Hepiniz bilin!
* Geldiğimiz günden bugüne kadar arkadaşlarımla kendi cebimizden 20 milyon euro ödeme yaptık. Mayıs ayına kadar 15 milyon euro daha yapmamız gerekiyor.
* Ahmet Nur Çebi'nin de isteğiyle, kendisinin başkan olduğu 4 yılı da denetleme kararı aldık.
* Şu bir gerçek; istediğimiz seviyeye gelmemiz için 3 transfer dönemine ihtiyacımız var.
* Mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız.
* Arroyo ve Ricardo transferleri için Beşiktaş'ın kasasından para çıkmaması adına çaba sarf ediyoruz.
* Henüz 15 günlük bir yönetimken istifa diye bir kampanya başlatıldı, ara transferin ilk haftasında transferler nerede diye bir kampanya başlatıldı. Bilin ki bu dönemlerde kulüp içinde bir şeyler bulmuşuzdur.
* Geldiğimiz günden bugüne kadar arkadaşlarımla kendi cebimizden 20 milyon euro ödeme yaptık. Mayıs ayına kadar 15 milyon euro daha ödememiz var. Biz bu durumu bilerek aday olduk, öyle seçildik. Bu durum bir süre daha böyle devam etmek zorunda. Mali açıdan düze çıkmamızın tek bir yolu, gayrimenkul projelerini üretmemizdir. Maalesef gayrimenkul geliştirme projelerinde rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz.
HÜSEYİN YÜCEL: "10 MİLYON EURO BAĞIŞLIYORUM"
* "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır."
* "Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."
* "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım."
AHMET NUR ÇEBİ'DEN ARAT'A OLAY SÖZLER
* Son mali kurulumuzda Hasan Arat Beyefendi 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler.' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı. Sanıyorum ilk oldu, genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepiniz, hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum. O yüzden onurla, gururla, korkmadan çekinmeden konuşabiliyorum."
* Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum.
* Kumpası kendi kendine kurmuştur. Kendisinin (Fikret Orman) TV'lere çıkıp, magazin programlarında ailemin adını ağzına almasını doğru bulmuyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan uzak dur!
* Ben geldiğimde borç 576 milyon Dolar, giderken 287 milyon Dolar'dı. Şimdi yine 587 milyon Dolar'a gelmişiz. Bunu ancak o (Hasan Arat) başarabilirdi.
* Sanki son nefesiniz yakında çıkacakmış gibi duygu sömürüsüyle istifa ettiniz. Ancak Olimpiyatlar'ı bırakmadınız. Dönüp ardınızı bakmadınız. Darbeciler dediğiniz ekibinizi insanların önüne atıp, sözde ekonomisi dahi Şakul'unuzu alıp göçtünüz. Onuru içi yaşayan bizlerle sizi aynı kürsülerde buluşturan kader utansın. Ancak siz utanmazsınız.
* (Hasan Arat'a) Beşiktaş makamları cümlenize bol geldi, 11 ayda belinizdeki kemer tutmadı ve düştü. Şimdi sizi Kızıldeniz'i yaran Musa yerine koyanlar, asalarıyla sizi arıyorlar. Siz neredesiniz entübe misiniz yoksa Yusuf gibi kuyuda mısınız? Ben söyleyeyim; siz bugün tarihte ihanetiyle nam salmış utanmazlar neredeyse oradasınız. Bu kulüpte ne selanız ne duanız duyulmayacak.
* Çankırı bozkırlarından yaptırdığı arazi tahsislerini, Güneş Enerjisi Çiftliği adı altında dev hizmet diye anlattı. Palavracı!
* Serdar Saatçı 40 milyon eder dedi palavracı, adam Trabzonspor'a gitti 2.5 milyon euro'ya. Geri satın alma hakkı Beşiktaş'taydı, niye almadın. Bunu söyledikten sonra gidiyor.
* Fikret Orman beyefendi 'Hasan Arat'a dokundurtmam' diyor. Vay be! Dokundurtmaz tabii, biri tencere biri kapak. Birbirlerini buldular.
* Tevfik Yamantürk Başkanım, siz Mehmet Büyükekşi ile komşuydunuz. Onun için hep 'Huzurlu bir beyefendi' dediniz. Ben TFF ile kavga ederken bir gün arkamda durmadınız. Benden öncesinin arkasında durdunuz, benden sonrasını göklere çıkardınız. Şimdi burada yermeye çalışıyorsunuz. Divan Başkanı hata yapmaz, iyi irdeler, az konuşur yerinde konuşur
YAMANTÜRK: "MAYIS'TA ADAY OLMAYACAĞIM"
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Mayıs ayındaki Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.
İşte Yamantürk'ün açıklamalarından satır başları:
* Hasan Arat, bizi etki altına almaya çalıştı. 2 metre adam, ağır ağır yürüyor böyle... Gelip 'Ben başkan adayıyım, önce ben konuşacağım' falan...
* Ahmet Nur Çebi'ye 'sakın istifa etmeyin' dedik. 'Önce Süleyman Seba'yı bu şekilde yolladılar, sonra Fikret Orman'ı, şimdi de size yapıyorlar' dedik.
* Hasan Arat gelmeden önce bize karşı yalan yanlış ithamlarda bulundu. Yalan yanlış fotoğraflarla konuştu. Hasan Arat konusuyla ilgili son söyleyeceğim şey; bir insan ailesine bu kadar kötü miras bırakmamalıydı.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI: 14.9 MİLYAR TL
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulüp borcunun Kasım 2024 itibarıyla toplam 14 milyar 918 milyon 657 bin 740 TL olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki: "Beşiktaş'ın Hüseyin Yücel'e olan borcu 1.2 milyar TL."
İZLE | BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki toplantı, saat 10.30'da başladı.
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
* 2 gün sonra Beşiktaşımız'ın kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 122 yıl boyunca kulübümüz duruşuyla, devletine bağlılığıyla her zaman öncü olmuştur. Armasındaki Türk bayrağıyla, Gazi Mustafa Kemal'in annesini emanet ettiği kulüp olma onuruyla, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiştir.
* Bu kurul, geçtiğimiz aralık ayında yapılmalıydı. Bu o dönemin yönetim kurulu tarafından engellendi. Mali durumla ilgili raporları zamanında görmek isterdik. Bizim dönemimizde böyle bir durum olmayacak. O gün toplantıyı yapabilseydik, söylemek istediğim bazı şeyleri ifade etmek isterim. Ne zamanki mevcut başkan, kendisinden önceki başkan ve yönetim kurullarına dayanaksız bir şekilde sallamaya başlarsa bilin ki mevcut yönetimde sıkıntılar var derdim. Bu yüzden seçim zamanı, hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacağımı söylemiştim. İnsan beyni bazen hatırlamak istemediklerini bilinç altına atıyor. Kulübü yönetme sorumluluğu alan bizler, kulübün akil insanları olan sizler unutmamak zorundayız. Hatırlatmalıyız. Divan önüne çıkma cesareti gösteremeyenleri unutmamalıyız.
* Saklanan gerçekler, bir gece yarısı iki sportif direktörün görevden alınmasıyla ortaya çıktı. Beşiktaş tarihinde hiç konuşulmamış komisyon, sahte imza gibi konularla karşılaştık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın ilüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırıldığını hepimiz gördük. Ben ve arkadaşlarım, bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı bir gün daha bu dönemin eşbaşkanına ve kadrolarına teslim edemezdik. Yönetilemeyen, borç sarmalında bir Beşiktaş olacaktı. Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz. Beşiktaş üzerinden menfaat sağlayanlar bir değil iki kez düşünecek.
* Biz tarihimizin en zor koşullarıyla karşı karşıya olduğumuz dönemde görevi aldık. Kulübe geldiğimizde beklediğimizin çok ötesinde bir tabloyla karşılaştık. Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. İş akışları bozulmuştu. Sporcularımızda ve profesyonel kadrolarda kafa karışıklığı, aidiyet sıkıntısı vardı. Bazı konulardan camiamızın haberdar olması lazım. Israrla söylemek ve hatırlatmak görevimiz. Devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, bazı alanlarda sağlıklı bütçe planlaması yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Satın alma prosedürleri umursamayan bir hal almış. Büyük meblağlı işler, ihalesi ve teklifsiz yapılır hale gelmiş. İç denetim ekibimiz, verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tüm bu konuları aydınlatmak ve açığa çıkarmak için çalışıyor.
* Sevgili Hüseyin Yücel aramızda. Ona sorsam, eminim ki 'Raporlardan haberim yoktur' diyecek. Olmadığına da inanıyorum, bir yanlış anlaşılma olmasın. İlk işimiz, 31 Aralık 2024'ten itibarıyla Beşiktaş'ı hangi koşullarda aldığımızı tespit etmek oldu. RSM adlı bağımsız denetim kuruluşundan, nasıl bir mali tablo aldığımızı raporlamalarını istedik. Acı tablo bir kez daha ortaya çıktı. Bu rapora göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaşımızın toplam borcu 15.1 milyar TL'yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borcun, önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır.
* 13 ay gibi kısa bir sürede tarihimizin en büyük borç artışı yaşadığımız dönemi geride bıraktık. Buna karşılık, önümüzdeki 3 yıl mevcut gelirlerimizin neredeyse tamamı kullanılmış. Yalnızca kendi dönemlerini değil, Beşiktaş'ın geleceğini de ipotek altına almışlar.
* Futbol takımımız için tarihin en yüksek bonservis harcamaları yapıldı. Bunların takibi yapılıyor. Yeri zamanı gelince açıklayacağız. Ödemelerin çoğu, önümüzdeki mayıs ayından sonra başlıyor. Futbol A takım özelinde Mayıs - Aralık 2025 arası toplam yükümlülüğümüz yaklaşık 45 milyon euro, 2 milyara yakın. Amatör branşlarda da rekor zararlara ulaşılmış. Hentbolda zarar 88 milyona çıkmış. Voleybol branşımız 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarda kaydadeğer bir başarı olmamış. Altyapılarda ise zarar 739 milyon TL'ye ulaşmış. Bu taraflarda da olan olmuş.
* Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stadyum ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim Kurulu'nun raporlarını ve iç denetim ekibimizin belirlediği dosyaları, savcılığa teslim ettik. Hukuki süreci başlattık. Birilerini hedef haline getirmek, töhmet altında bırakmak değildir. Kimsenin onuruyla, gururuyla oynama niyetimiz yok. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim niyetimiz, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıkmaktır. Taviz vermeyeceğiz, gereğini yapacağız.
* Savcılığa aktardığımız bir diğer konu, Bilgi Teknolojileri departmanıyla ilgili. Kulübümüz bilişim sistemine bir saldırı olmuş. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Bazı evraklar kayıtlardan silinmiş. Bilgi işletim sistemimiz kullanılmaz hale getirilmiş. İlgili belgeleri savcılığa teslim ettik. Konu ile ilgili gelişmeleri büyük özenle takip ediyoruz. Benzer olayın tekrarlanmaması adına gereken önlemleri aldık, uzmanlardan yardım istedik, teknolojik yatırımları başlattık.
* Biz konuların üzerine gittikçe camia içinden, farklı yerlerden yarı tehdit yarı telkin çabalarla karşılaşıyoruz. Bize, 'Mayıs'ta seçim var, bu konunun üzerine gitmeyin' diyenler oldu. Bazen de 'Bir süre bu konuyu bekletin' diyenler oldu. Değerli büyüklerim, sevgili divan kurulu üyelerimiz... Burası, Beşiktaş Jimnastik Kulübü! 122 yıldır gururla ve şerefle ayakta! Şahıslardan çok daha önemlidir. Biz gördüğümüz her yanlışın, her aksiliğin üstüne sonuna kadar gideceğiz. Karşınıza her zaman işini layıkıyla yapmanın güveniyle çıkacağız. Her olumsuzluğu sonuna kadar kovalayacağız. 3 ay sonra yeni seçim olması bizi durdurmayacak. Beşiktaş için en doğrusu neyse korkmadan çekinmeden yapmaya yemin ettik. Ben bu hayatta hiçbir şeyden korkmadım. Beni ne Beşiktaş sevdamdan ne Beşiktaş davamdan hiç kimse vazgeçiremedi. Geçmişte ne komplolar ne tehditler gördüm. Başıma gelmeyen kalmadı. Özgürlüğümü feda ettim. Bu kulüp için büyük bedeller ödedim. Bu işlerden korkmam. Tarihin en zor döneminde ekibimle bu göreve talip oldum. Bekleyelim, işler rayına girsin sonra geliriz demedim. Burası Beşiktaş, çok daha kötü duruma düşsün, öyle ortaya çıkayım demedim. Ne zaman ihtiyaç olsa ben ve arkadaşlarım göreve talip oldum.
* Beşiktaş'ın tek bir kuruşunu dahi çalanı görürsek, yargı yoluna gitmekten imtina edersem namerdim. Hepiniz bilin!
* Geldiğimiz günden bugüne kadar arkadaşlarımla kendi cebimizden 20 milyon euro ödeme yaptık. Mayıs ayına kadar 15 milyon euro daha yapmamız gerekiyor.
* Ahmet Nur Çebi'nin de isteğiyle, kendisinin başkan olduğu 4 yılı da denetleme kararı aldık.
* Şu bir gerçek; istediğimiz seviyeye gelmemiz için 3 transfer dönemine ihtiyacımız var.
* Mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız.
* Arroyo ve Ricardo transferleri için Beşiktaş'ın kasasından para çıkmaması adına çaba sarf ediyoruz.
* Henüz 15 günlük bir yönetimken istifa diye bir kampanya başlatıldı, ara transferin ilk haftasında transferler nerede diye bir kampanya başlatıldı. Bilin ki bu dönemlerde kulüp içinde bir şeyler bulmuşuzdur.
* Geldiğimiz günden bugüne kadar arkadaşlarımla kendi cebimizden 20 milyon euro ödeme yaptık. Mayıs ayına kadar 15 milyon euro daha ödememiz var. Biz bu durumu bilerek aday olduk, öyle seçildik. Bu durum bir süre daha böyle devam etmek zorunda. Mali açıdan düze çıkmamızın tek bir yolu, gayrimenkul projelerini üretmemizdir. Maalesef gayrimenkul geliştirme projelerinde rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz.
HÜSEYİN YÜCEL: "10 MİLYON EURO BAĞIŞLIYORUM"
* "Adalete inancım tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Benim için gerçek ceza, huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek, bugün de zaten eski başkanlarımızla örneklerini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın 1 lirasına dahi göz koyan haysiyetsiz varsa karşısında önce beni bulacaktır."
* "Mayıs ayında bir seçim süreci var. Ben kesinlikle başkanımızın arkasındayım, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."
* "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağım."
AHMET NUR ÇEBİ'DEN ARAT'A OLAY SÖZLER
* Son mali kurulumuzda Hasan Arat Beyefendi 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler.' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı. Sanıyorum ilk oldu, genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepiniz, hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum. O yüzden onurla, gururla, korkmadan çekinmeden konuşabiliyorum."
* Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum.
* Kumpası kendi kendine kurmuştur. Kendisinin (Fikret Orman) TV'lere çıkıp, magazin programlarında ailemin adını ağzına almasını doğru bulmuyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan uzak dur!
* Ben geldiğimde borç 576 milyon Dolar, giderken 287 milyon Dolar'dı. Şimdi yine 587 milyon Dolar'a gelmişiz. Bunu ancak o (Hasan Arat) başarabilirdi.
* Sanki son nefesiniz yakında çıkacakmış gibi duygu sömürüsüyle istifa ettiniz. Ancak Olimpiyatlar'ı bırakmadınız. Dönüp ardınızı bakmadınız. Darbeciler dediğiniz ekibinizi insanların önüne atıp, sözde ekonomisi dahi Şakul'unuzu alıp göçtünüz. Onuru içi yaşayan bizlerle sizi aynı kürsülerde buluşturan kader utansın. Ancak siz utanmazsınız.
* (Hasan Arat'a) Beşiktaş makamları cümlenize bol geldi, 11 ayda belinizdeki kemer tutmadı ve düştü. Şimdi sizi Kızıldeniz'i yaran Musa yerine koyanlar, asalarıyla sizi arıyorlar. Siz neredesiniz entübe misiniz yoksa Yusuf gibi kuyuda mısınız? Ben söyleyeyim; siz bugün tarihte ihanetiyle nam salmış utanmazlar neredeyse oradasınız. Bu kulüpte ne selanız ne duanız duyulmayacak.
* Çankırı bozkırlarından yaptırdığı arazi tahsislerini, Güneş Enerjisi Çiftliği adı altında dev hizmet diye anlattı. Palavracı!
* Serdar Saatçı 40 milyon eder dedi palavracı, adam Trabzonspor'a gitti 2.5 milyon euro'ya. Geri satın alma hakkı Beşiktaş'taydı, niye almadın. Bunu söyledikten sonra gidiyor.
* Fikret Orman beyefendi 'Hasan Arat'a dokundurtmam' diyor. Vay be! Dokundurtmaz tabii, biri tencere biri kapak. Birbirlerini buldular.
* Tevfik Yamantürk Başkanım, siz Mehmet Büyükekşi ile komşuydunuz. Onun için hep 'Huzurlu bir beyefendi' dediniz. Ben TFF ile kavga ederken bir gün arkamda durmadınız. Benden öncesinin arkasında durdunuz, benden sonrasını göklere çıkardınız. Şimdi burada yermeye çalışıyorsunuz. Divan Başkanı hata yapmaz, iyi irdeler, az konuşur yerinde konuşur
YAMANTÜRK: "MAYIS'TA ADAY OLMAYACAĞIM"
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Mayıs ayındaki Divan Kurulu Başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.
İşte Yamantürk'ün açıklamalarından satır başları:
* Hasan Arat, bizi etki altına almaya çalıştı. 2 metre adam, ağır ağır yürüyor böyle... Gelip 'Ben başkan adayıyım, önce ben konuşacağım' falan...
* Ahmet Nur Çebi'ye 'sakın istifa etmeyin' dedik. 'Önce Süleyman Seba'yı bu şekilde yolladılar, sonra Fikret Orman'ı, şimdi de size yapıyorlar' dedik.
* Hasan Arat gelmeden önce bize karşı yalan yanlış ithamlarda bulundu. Yalan yanlış fotoğraflarla konuştu. Hasan Arat konusuyla ilgili son söyleyeceğim şey; bir insan ailesine bu kadar kötü miras bırakmamalıydı.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI: 14.9 MİLYAR TL
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulüp borcunun Kasım 2024 itibarıyla toplam 14 milyar 918 milyon 657 bin 740 TL olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki: "Beşiktaş'ın Hüseyin Yücel'e olan borcu 1.2 milyar TL."
İZLE | BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU