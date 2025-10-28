Beşiktaş'ta 13 puan buhar oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'de alınan üst üste puan kayıpları sonrası zirve yarışının çok uzağında kaldı.



Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kalarak puanını 17'ye yükseltti ancak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Bu tablo, teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik eleştirileri artırdı.



Ole Gunnar Solskjaer sonrası göreve getirilen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında 9 lig maçına çıktı. Bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan siyah beyazlılar, toplam 13 puan kaybetti.



SON 4 MAÇTA ÇÖKÜŞ YAŞANDI



Beşiktaş'ın kritik kayıpları özellikle son haftalarda dikkat çekti.



Galatasaray deplasmanında rakibi 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ardından öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, oyun olarak da tat vermedi.



Erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu kez Kasımpaşa karşısında yine üstünlüğünü koruyamadı ve şampiyonluk iddiasını büyük oranda kaybetti.



TARAFTARDA HAYAL KIRIKLIĞI



Beşiktaş'ta üst üste 5. sezonda da şampiyonluk yarışının ekim ayında kopması tepki topladı.



Taraftarlar, kadro yatırımına rağmen sergilenen futbolu eleştirirken, takımın fiziksel ve taktik açıdan yetersiz olduğu yorumları öne çıktı. Siyah-beyazlı ekipte gözler şimdi milli ara dönüşünde oynanacak maçlara çevrilirken, Sergen Yalçın'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu.



