28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Beşiktaş'ta 13 puan buhar oldu!

Son 4 maçta kritik puanlar kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa beraberliğiyle liderin 11 puan gerisine düşüp şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

calendar 28 Ekim 2025 08:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta 13 puan buhar oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, Süper Lig'de alınan üst üste puan kayıpları sonrası zirve yarışının çok uzağında kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kalarak puanını 17'ye yükseltti ancak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Bu tablo, teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik eleştirileri artırdı.

Ole Gunnar Solskjaer sonrası göreve getirilen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında 9 lig maçına çıktı. Bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan siyah beyazlılar, toplam 13 puan kaybetti.

SON 4 MAÇTA ÇÖKÜŞ YAŞANDI 

Beşiktaş'ın kritik kayıpları özellikle son haftalarda dikkat çekti.

Galatasaray deplasmanında rakibi 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ardından öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, oyun olarak da tat vermedi.

Erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu kez Kasımpaşa karşısında yine üstünlüğünü koruyamadı ve şampiyonluk iddiasını büyük oranda kaybetti.

TARAFTARDA HAYAL KIRIKLIĞI 

Beşiktaş'ta üst üste 5. sezonda da şampiyonluk yarışının ekim ayında kopması tepki topladı.

Taraftarlar, kadro yatırımına rağmen sergilenen futbolu eleştirirken, takımın fiziksel ve taktik açıdan yetersiz olduğu yorumları öne çıktı. Siyah-beyazlı ekipte gözler şimdi milli ara dönüşünde oynanacak maçlara çevrilirken, Sergen Yalçın'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.