28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-084'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-183'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
1-048'
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-081'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
1-285'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
0-041'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
1-039'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
1-140'

Beşiktaş'ta 12. saniyede kırmızı kart!

Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, Lausanne maçının ikinci yarısının 12. saniyesinde kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

28 Ağustos 2025 21:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta 12. saniyede kırmızı kart!




UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında Lausanne ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, 46. dakikada 10 kişi kaldı.

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, ikinci yarının henüz 12. saniyesinde kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Uduokhai'nin kırmızı kartının ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
