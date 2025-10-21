Beşiktaş, Souffian El Karouani için devreyi bekliyor!

Rıdvan Yılmaz ve David Jurasek'te aradığını bulamayan Beşiktaş'ta Faslı oyuncu Souffian El Karouani için ocak ayı bekleniyor.
TRANSFER LİSTESİNDE
Sergen Yalçın'ın sol beke takviye istemesinin ardından Utrecht forması giyen 24 yaşındaki oyuncu transfer listesine alındı.
Bu doğrultuda Hollanda'da Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani transfer listesine eklendi.
24 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, transferi cazip hale getirdi. Beşiktaş, El Karouani'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Utrecht forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.
TRANSFER LİSTESİNDE
Sergen Yalçın'ın sol beke takviye istemesinin ardından Utrecht forması giyen 24 yaşındaki oyuncu transfer listesine alındı.
Bu doğrultuda Hollanda'da Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani transfer listesine eklendi.
24 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, transferi cazip hale getirdi. Beşiktaş, El Karouani'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Utrecht forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.