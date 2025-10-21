20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-2
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-0
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-1
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Beşiktaş, Souffian El Karouani için devreyi bekliyor!

Beşiktaş, Utrecht'ten sol bek Souffian El Karouani için ocak ayını bekliyor.

calendar 21 Ekim 2025 08:01
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Rıdvan Yılmaz ve David Jurasek'te aradığını bulamayan Beşiktaş'ta Faslı oyuncu Souffian El Karouani için ocak ayı bekleniyor.

TRANSFER LİSTESİNDE

Sergen Yalçın'ın sol beke takviye istemesinin ardından Utrecht forması giyen 24 yaşındaki oyuncu transfer listesine alındı.

Bu doğrultuda Hollanda'da Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani transfer listesine eklendi.

24 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, transferi cazip hale getirdi. Beşiktaş, El Karouani'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Utrecht forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
