Beşiktaş sona yaklaşıyor

Salih Uçan'la yeni kontrat konusunda el sıkışan Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun'a da 1 artı 1 senelik sözleşme teklif edecek.
SAMET AYBABA İLGİLENİYOR
EURO 2024 için A Milli Takım kadrosunda yer alan tecrübeli forvetin Beşiktaş'ta kalmak istediği ve önceliğini de bu yönde belirlediği öğrenildi.
Rakam konusunda taraflar arasında uçurum olmazsa, turnuva sonrası imzaların atılması bekleniyor. Süreci bizzat Samet Aybaba yönetiyor.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.
SAMET AYBABA İLGİLENİYOR
EURO 2024 için A Milli Takım kadrosunda yer alan tecrübeli forvetin Beşiktaş'ta kalmak istediği ve önceliğini de bu yönde belirlediği öğrenildi.
Rakam konusunda taraflar arasında uçurum olmazsa, turnuva sonrası imzaların atılması bekleniyor. Süreci bizzat Samet Aybaba yönetiyor.
47 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.
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