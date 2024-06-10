Beşiktaş sona yaklaşıyor

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız oyuncusu Cenk Tosun ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş sona yaklaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2024 08:24
Salih Uçan'la yeni kontrat konusunda el sıkışan Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun'a da 1 artı 1 senelik sözleşme teklif edecek.

SAMET AYBABA İLGİLENİYOR

EURO 2024 için A Milli Takım kadrosunda yer alan tecrübeli forvetin Beşiktaş'ta kalmak istediği ve önceliğini de bu yönde belirlediği öğrenildi.

Rakam konusunda taraflar arasında uçurum olmazsa, turnuva sonrası imzaların atılması bekleniyor. Süreci bizzat Samet Aybaba yönetiyor.

47 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery