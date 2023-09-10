Beşiktaş, Sıla Kaplan'ı transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Sıla Kaplan'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Sıla Kaplan'ı transfer etti
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10 Eylül 2023 23:05
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 19 yaşındaki Sıla Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren kadın basketbol takımımız, milli oyuncu Sıla Kaplan ile sözleşme imzaladı. Sıla Kaplan son olarak Boğaziçi Basketbol takımında forma giydi." denildi.

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