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Beşiktaş, sezonu Bodrum'da tamamlayacak

Beşiktaş sezonu ligden düşmesi kesinleşen son takım olan Bodrumspor deplasmanında tamamlayacak.

calendar 31 Mayıs 2025 10:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, sezonu Bodrum'da tamamlayacak
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.

- Eksikler

Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek.

- İkinci randevu

Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak.

Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi.

Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti.

Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

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