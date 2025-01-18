Beşiktaş - Samsunspor: 10 şifre

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek.
İşte maç öncesi dikkat çeken 10 istatistik:
Samsunspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), rakibini üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup edemediği tek dönemi Ekim 1985-Mayıs 1988 arasında yaşadı (3B).
Beşiktaş'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünden puan çıkaran Samsunspor (1G 2B 2M), daha önceki sekiz karşılaşmasının yedisinden mağlup ayrılmıştı (1G).
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde üst üste iki iç saha galibiyeti aldığı tek dönemi Nisan-Mayıs 2024'te geçirdi.
DEPLASMANLARDA EN FAZLA GOLE KAPAMA YAPAN TAKIM
Süper Lig deplasmanlarında bu sezon en fazla gole kapama yapan takım olan Samsunspor (5), dış sahada oynadığı dokuz maçın altısını kazandı (1B 2M). Karadeniz temsilcisi, lig tarihinde sadece iki sezonda daha fazla dış saha galibiyeti kaydetti: 1986/87 (8) & 1993/94 (7).
Süper Lig'in 10'uncu haftasından bu yana oynadığı 10 maçın ikisini kazanabilen (4B 4M) ve bu dönemde sadece Hatayspor (1) ve Bodrum FK'dan (1) daha fazla galibiyet alan Beşiktaş, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.
Süper Lig tarihinde bir sezonun 18'inci maçları itibarıyla en yüksek galibiyet sayısını tekrarlayan Samsunspor (11; 1986/87 ile eşit), ilk 19 karşılaşmada 12 galibiyete ulaştığı bir sezon yaşamadı.
BEŞİKTAŞ, CEZA SAHASI DIŞINDAN YEMEDİ
Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol yemeyen tek takım Beşiktaş. Samsunspor'un ise şu ana kadar kalesinde bu şekilde gördüğü tek gol ilk yarıdaki Beşiktaş maçında geldi (Rafa Silva).
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son dört golünün ikisinde payı bulunan Rafa Silva (1 gol & 1 asist), sezonun ilk yarısındaki Samsunspor maçının açılış golünü kaydetmişti.
Samsunspor formasıyla ligdeki son iki maçında birer gole katkıda bulunan Marius Mouandilmadji (1 gol & 1 asist), Süper Lig'de üç karşılaşmalık seri yakaladığı tek dönemin ilk karşılaşmasında Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı (Kasım 2023).
THOMAS REIS'İN ÇILGIN PUAN ORTALAMASI
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Dört Büyükler dışında bir takımın başında 10+ maça çıkan çalıştırıcılar arasında en yüksek puan ortalaması (2.0) ve galibiyet yüzdesi (%61) yakalayan isim konumunda (11G 3B 4M).
İşte maç öncesi dikkat çeken 10 istatistik:
Samsunspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 1M), rakibini üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup edemediği tek dönemi Ekim 1985-Mayıs 1988 arasında yaşadı (3B).
Beşiktaş'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünden puan çıkaran Samsunspor (1G 2B 2M), daha önceki sekiz karşılaşmasının yedisinden mağlup ayrılmıştı (1G).
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde üst üste iki iç saha galibiyeti aldığı tek dönemi Nisan-Mayıs 2024'te geçirdi.
DEPLASMANLARDA EN FAZLA GOLE KAPAMA YAPAN TAKIM
Süper Lig deplasmanlarında bu sezon en fazla gole kapama yapan takım olan Samsunspor (5), dış sahada oynadığı dokuz maçın altısını kazandı (1B 2M). Karadeniz temsilcisi, lig tarihinde sadece iki sezonda daha fazla dış saha galibiyeti kaydetti: 1986/87 (8) & 1993/94 (7).
Süper Lig'in 10'uncu haftasından bu yana oynadığı 10 maçın ikisini kazanabilen (4B 4M) ve bu dönemde sadece Hatayspor (1) ve Bodrum FK'dan (1) daha fazla galibiyet alan Beşiktaş, Eylül 2024'ten bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.
Süper Lig tarihinde bir sezonun 18'inci maçları itibarıyla en yüksek galibiyet sayısını tekrarlayan Samsunspor (11; 1986/87 ile eşit), ilk 19 karşılaşmada 12 galibiyete ulaştığı bir sezon yaşamadı.
BEŞİKTAŞ, CEZA SAHASI DIŞINDAN YEMEDİ
Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol yemeyen tek takım Beşiktaş. Samsunspor'un ise şu ana kadar kalesinde bu şekilde gördüğü tek gol ilk yarıdaki Beşiktaş maçında geldi (Rafa Silva).
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son dört golünün ikisinde payı bulunan Rafa Silva (1 gol & 1 asist), sezonun ilk yarısındaki Samsunspor maçının açılış golünü kaydetmişti.
Samsunspor formasıyla ligdeki son iki maçında birer gole katkıda bulunan Marius Mouandilmadji (1 gol & 1 asist), Süper Lig'de üç karşılaşmalık seri yakaladığı tek dönemin ilk karşılaşmasında Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı (Kasım 2023).
THOMAS REIS'İN ÇILGIN PUAN ORTALAMASI
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Dört Büyükler dışında bir takımın başında 10+ maça çıkan çalıştırıcılar arasında en yüksek puan ortalaması (2.0) ve galibiyet yüzdesi (%61) yakalayan isim konumunda (11G 3B 4M).